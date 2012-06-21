Швейцарські вчені розробили тест, який визначає за краплею крові, чи є у людини антитіла до коронавірусу. Про це йдеться в інформації, опублікованій на сайті Федеральної політехнічної школи Лозанни.

«Тестування на антитіла може стати потужним інструментом для відстеження поширення інфекцій SARS-CoV2, вірусу, що викликав пандемію COVID-19», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вартість одного аналізу оцінюється у 60 центів. Для аналізу потрібні зразки крові і тестові реагенти, вони передаються по каналах мікрофлюїдного чипа. Якщо в крові є антитіла, то молекула випускає сигнал, який під мікроскопом виглядає як флуоресцентне світіння.

Вчені вже перевірили кров 155 осіб, які перехворіли на коронавірус. Точність тестування склала 98%.

Наразі в світі кількість заражень коронавірусом досягла 152 199 538. Також з початку пандемії померли 3 192 613 пацієнтів, вилікувалися понад 129 мільйонів. Поріг у 10 мільйонів заражень подолали США, Індія та Бразилія.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»