Могилу скіфського молодого воїна, похованого із золотим мечем, виявили археологи на кладовищі на горі Мамай біля села Велика Знам'янка в Запорізькій області, в центральній частині України.
Археологи, що досліджують невеличкий курган, виявили траншею з кістками тварин і уламками глиняних амфор. Це були характерні скіфські поховальні приношення. Потім вони виявили дві могили всередині насипу: велику центральну і меншу на периферії. У давнину центральне поховання було повністю розграбоване, і археологам вдалося знайти лише одну стрілу і кілька фрагментів кісток. За залишками кісток можна припустити, що тут був похований літній чоловік.
У супровідній могилі археологи знайшли рештки молодої людини віком 18-20 років. Юнака поховали з рідкісними великими сірими глиняними амфорами, фурнітурою з кінською вуздечкою, залізною бойовою сокирою, бронзовими і кістяними стрілами і головним предметом похоронного ритуалу: акінаком (скіфський кинджал або короткий меч) з позолоченими піхвами.
Молодого воїна поховали не тільки зі своєю зброєю, а й з деякими прикрасами. Команда археологів знайшла намисто зі скляної пасти, намисто із зубів оленя, золоту сережку і золоту підвіску з інкрустацією крейдою.
Поховання на горі Мамай, найбільше курганне кладовище в регіоні і одне з найбільших в Європі, було розкопане ще 32 роки тому Артефакти і рештки датуються епохою неоліту. Нині із 700 розкопок понад 400 є скіфськими.
Відкриття, зроблені в цьому сезоні, настільки виняткові, що 32-й рік розкопок назвали найуспішнішим. Дуже дрібні поховання були б більш ніж значними самі по собі, але поховання ще більш примітне, тому що воно датується VI століттям до нашої ери, що робить його найбільш раннім скіфським похованням, знайденим на горі Мамаї, і розширює знання використання кладовища під час скіфський періоду.
Знайдені археологами скіфські артефакти зберігатимуться в Краєзнавчому музеї в Кам'янці-Дніпровському.
ДОВІДКА "УК"
Мамай-гора - археологічна пам'ятка світового значення біля с. Велика Знам'янка Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області. Це один з найбільших в Європі могильників. Розвідані пам'ятки охоплюють вражаючий період - тут представлені пам 'ятки епохи неоліту, бронзи, раннього залізного віку, середньовіччя, іншими словами - тут таїться історія близько 8 тисяч років.
Мамай-гора поступово сповзає у Каховське водосховище. За останні 30 років обвалилося майже 400 метрів берегу. Учені кажуть, що зупинити процес руйнації Мамай-гори неможливо. Тому з 1988 року рятувальні археологічні роботи тут проводить експедиція історичного факультету Запорізького національного університету.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»