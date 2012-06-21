Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Для міста Суми стали традиційними ініціативи місцевих національних громад з висаджування дерев, що символізують дружбу між представниками різних народів, які мешкають в обласному центрі.
Ось і днями у рамках інтеркультурної акції «Зелене місто» у міському парку «Дружба» за підтримки фонду «Хесед Хаїм» понад 80 вірмен, греків, євреїв, поляків, грузинів висадили алею із 25-ти саджанців катальпи, пов’язавши на кожному деревці жовто-блакитні стрічки як символ єднання.
Подібна акція у «Дружбі» відбулася вже третій рік поспіль, а торік представники національних меншин висадили 10 саджанців калини бульденеж у районі проспекту імені Михайла Лушпи.
По закінченні роботи всі учасники акції погрілися запашним і ароматним чаєм із смаколиками, тим самим ствердивши теплоту і єднання сердець та душ.
Катальпа хоч і належить до теплолюбних насаджень, поширених у субтропічних і теплих регіонах Північної Америки, Східної Азії, Карибського басейну, все ж успішно приживається у Сумах.