Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах підсумували результати другого гастрономічного фестивалю «Слобожанські смаки», який розпочався на Різдво і на численні прохання городян був продовжений на тиждень, аби відвідувачі міських ресторанів могли насолодитися автентичними стравами та гідно оцінити їх.
Як розповів начальник відділу промоції та туризму Сумської ОДА Юрій Гладенко, цьогорічне смачне дійство проходило під знаком конопель. Саме на Сумщині у Глухівському інституті луб’яних культур НААН України вперше вивели промислові коноплі, які не містять наркотичних речовин, а є надзвичайно поживними, корисними і смачними. Тож ресторани-учасники фестивалю – а їх було 13, або на 3 більше минулорічного – запропонували майже 70 видів страв, з яких понад 20 із вмістом продуктів цієї культури. Зокрема, крем-суп з конопляними галушками, ячмінна каша в гарбузовому соусі з конопляним насінням та олією, чимало інших.
Гурманське журі визначило переможця в номінації «Найкраща страва», яким стали конопляні вареники з індичкою ресторану «Старий млин». Названо кращі страви також у номінаціях «Відродження смаку», «Креативні смаки», «Автентична кухня», «Народний вибір».
А вибирати було з чого. У меню значилися різдвяні перепічки, кролевецький борщ з яблуками, горюньські пироги, картопля з печі по-недригайлівськи, індик з мангалу, крафтові сири з козячого та коров’ячого молока, натуральні медові десерти з різними смаками, равлики та продукти з них, багато іншої смакоти.
Фестиваль організували Сумська міська рада, відділ промоції та туризму Сумської ОДА, ГО «Центр туристичних та культурних проєктів «Мандрівна Україна».