На Донеччині розпочали приймати заявки на участь у відкритому конкурсі читців, поетів і художників «Любіть Україну!», присвяченому пам’яті славного земляка видатного лірика ХХ століття Володимира Сосюри. Творчий захід для вшанування поета має історію, адже свого часу з назвою «Срібні дзвони» щороку відбувався в Дебальцевому, де в січні 1898-го з’явився на світ майбутній класик української літератури. Проте 2014 року від цієї традиції, на жаль, довелося відмовитися з вагомої причини: місто залізничників окупували проросійські незаконні збройні формування. Та невдовзі спільними зусиллями насамперед управління культури Донецької обласної державної адміністрації та Донецького обласного навчально-методичного центру культури проведення популярного серед краян конкурсу вдалося відновити: у лютому 2018-го він відбувся у Слов’янську.
Заявки від виконавців, поетів і художників усіх вікових категорій приймають до 15 лютого, а на фінальну частину учасники творчого дійства зберуться знову в Слов’янську 23 лютого. До складу журі входять письменники, художники, театральні діячі з Донеччини та колеги й гості з Києва. Серед останніх, звичайно, буде і незмінний учасник цього заходу громадський діяч правнук поета Олексій Сосюра.