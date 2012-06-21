Наприкінці минулого року в Слов’янську на Донеччині місцеві жителі взяли участь у громадських слуханнях на тему вшанування пам’яті загиблих у квітні — липні 2014 року, тобто під час тимчасової окупації Слов’янська, захопленого незаконним збройним формуванням на чолі з громадянином Росії Ігорем Гіркиним-Стрєлковим.
На обговорення було винесено два варіанти напису на пам’ятному знаку. Перший: «В пам’ять про мирних жителів міст Слов’янська, Миколаївки та Слов’янського району, загиблих у період бойових дій з квітня по липень 2014 року». І другий: «Вічна пам’ять жителям Слов’янська та інших міст України, що загинули внаслідок окупації російськими загарбниками та терористичними бандформуваннями у квітні — липні 2014 року». Ще під час опитування через соціальні мережі більшість респондентів (60,2%) віддали перевагу другому варіантові. Таке саме рішення за підсумками голосування ухвалили й учасники громадських слухань — на пам’ятному знаку чітко вказано, що стало першопричиною трагедії.