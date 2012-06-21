Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У перший день нового року відразу п’ять родин із Слов’янська отримали бажані подарунки, проте не під ялинкою, де їх звично шукають, а у міському пологовому будинку.
Протягом доби тут з’явилися на світ п’ятеро немовлят, а першим близько четвертої ранку народився хлопчик. Зазвичай гарним знаком вважається, коли на Новий рік першою народжується дівчинка, бо це прогнозує мирне життя. Втім, ця прикмета вже дещо застаріла для прифронтового Донбасу і особливо для Слов’янська, із захоплення якого російськими диверсантами у квітні 2014 року і розпочалася гібридна війна. Хоча всі мрії мешканців звільненого міста таки пов’язані з миром та сподіваннями, що новонароджені в 2019 році ніколи не пізнають пережитого дорослими й меншими земляками під час окупації проросійськими незаконними збройними формуваннями.