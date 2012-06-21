Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Моторошна пригода сталася у Слов’янську на Донеччині під час звичного перевезення пасажирів. Вранці на маршруті «Миколаївка-Слов’янськ» під час руху пасажирського автобуса несподівано відвалилися три робочі газові балони, що були прикріплені на даху. Зрозуміло, пасажири отримали незабутні враження і спогади...
Причини аварії встановлюються. А тим часом на Донеччині триває операція «Перевізник»: за минулий тиждень співробітники Національної поліції перевірили понад 700 автобусів і маршрутних таксі, які перевозять пасажирів. Досі виявлено 77 порушень правил і норм перевезення пасажирів: за цими фактами складені адміністративні протоколи, а причетні до правопорушень притягуються до відповідальності. Під час перевірок правоохоронці зняли з маршрутів три технічно несправні автобуси, серед інших порушень перевізників зафіксовано керування транспортом без відповідних документів, ігнорування правил дорожнього руху та правил надання послуг з перевезення пасажирів. А серед позитивних результатів спецоперації те, що співробітники поліції не виявили жодного випадку керування водіями пасажирським транспортом у стані алкогольного сп’яніння.