Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Слов’янську на залізничній колії вантажний поїзд здійснив наїзд на жінку, яка загинула внаслідок отриманих травм. Трагедія сталася вранці на тій ділянці залізничного шляху, де немає пішохідного переходу, але 32-річна місцева жителька вирішила скоротити дорогу, проте вкоротила собі віку.
За словами машиніста вантажного потяга, побачивши на коліях жінку, він подав сигнал підвищеної гучності, а потім розпочав екстренне гальмування, проте, на жаль, уникнути зіткнення не вдалося. Не виключено, мешканка міста не почула попереджувальний сигнал про смертельну небезпеку через те, що в цей момент була в навушниках...
За фактом залізничної трагедії відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією – ст. 267 КК України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту».