Друковані періодичні видання залишаються своєрідними щоденниками, зазирнувши в які, можна відшукати і пригадати чимало зафіксованих давноминулих і призабутих подій. Саме цю особливість часописів врахували працівники Слов’янської центральної міської бібліотеки, які влаштували у читальному залі виставку «Періодичні видання Слов’янська минулих років». Підшивки місцевих газет дістали з архівів, готуючись відзначати у вересні День міста, і жителі вже оцінили ініціативу: у бібліотеці чимало охочих заглянути в минулі будні Слов’янська та його жителів.
На виставці представлено різноманітні міські та багатотиражні видання тутешніх підприємств — періодичні друковані сторінки історії міста, де публікації та знімки зафіксували всі головні події. Виставка працюватиме протягом місяця, і вже очевидно, що охочих помандрувати сторінками газет у минуле не бракуватиме.