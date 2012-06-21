Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У місті на Тясмині розпочали реконструювати центральну набережну. Як розповів підприємець, член міськвиконкому Віктор Овчаренко, проєктом, який затвердила міська рада, передбачено благоустроїти територію біля річки, перетворити її в мальовничий куточок міста, де відпочиватимуть діти й дорослі. Проєкт, підтриманий управлінням ЖКГ, архітектури, відділом екології, уже реалізовують, ведуться зокрема бетонні та земляні роботи.
Благоустрій набережної включає в себе будівництво алеї з тротуарними доріжками, газонами, квітниками, лавками та пандусами. Планується побудувати тут дитяче кафе, реалізувати й чимало інших цікавих задумів.