Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Прокуратура Черкаської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням керівника (засновника) теплопостачального підприємства м. Сміла та його колишнього директора у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Як установило слідство, службові особи теплопостачального підприємства, порушуючи вимоги чинного законодавства, на підставі фіктивних договорів перераховували кошти на розрахункові рахунки свого засновника та рахунки інших підконтрольних юридичних осіб, унаслідок чого позбавили ПАТ «Державний ощадний банк України» можливості переказати зазначені кошти за спожитий товариством газ Публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», чим завдали інтересам держави збитків на загальну суму більш як 22 млн. 600 тис. грн.
За вчинене кримінальне правопорушення, як повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, службовим особам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.