Це вже просто якесь дежавю. Попри шквал протестів жителів Сміли на Черкащині, численні торішні чвари на рівні міської та обласної влади (дивіться «Урядовий кур’єр» за 20 жовтня, 18 листопада 2017 року) в місті знов істотні перебої з теплозабезпеченням. Батареї опалювання в оселях то холоднішають, то знову теплішають. Газовики вже з десяток разів протягом нинішнього опалювального сезону відключали постачання блакитного палива. Добре, що зима не сувора. Нещодавно вчителі та учні міської школи №3 вийшли захищати котельню від працівників «Черкасигазу», адже не можуть допустити, щоб у школі стало холодно.
Підприємство «Сміла Енергоінвест», яке нині опалює місто, заборгувало НАК «Нафтогаз України» 180 мільйонів гривень, тож не може отримати лімітів на газ. Попередньо ж оплачене блакитне паливо закінчилося. А доки лімітів не передбачено, як інформує голова правління ПАТ «Черкасигаз» Сергій Буян, подачу газу для смілян і надалі припинятимуть.
Тим часом сміляни до боргів ТОВ «Сміла Енергоінвест» жодного стосунку не мають, оскільки за тепло вони платили вчасно, стверджує секретар міської ради Костянтин Синьогуб. Щоб узяти опалення Сміли у свої руки, міська влада розірвала угоду з приватним постачальником і створила нове комунальне підприємство «Смілатеплокомуненерго», проте швидко повернути котельні у власність міста та оформити всі документи поки що не вдається. Між старими й новими постачальниками тепла тривають постійні суперечки, які ні до чого не приводять.
Коли припиняться перебої з теплом, ні керівництво міської ради, ні теплопостачальники не знають. Як наголошує Костянтин Синьогуб, інвентаризація майна має бути обов’язковою, тож доки її не зроблять, КП «Смілатеплокомуненерго» не зможе працювати.
У ситуацію змушене втручатися Міністерство внутрішніх справ. Як повідомив перший заступник керівника відомства Сергій Яровий, МВС просить владу Черкаської області врегулювати ситуацію з газопостачанням у місті Сміла. На офіційному сайті міністерства зазначено: «Ще на початку грудня 2017 року правоохоронці встановили осіб, які організували схему із заволодіння коштами, одержаними від споживачів за надані послуги з теплопостачання. Двом учасникам оборудки повідомлено про підозру. Екс-директора державного підприємства було затримано. Вказані кошти призначалися для розрахунків з національною акціонерною компанією. Злочинні дії фігурантів справи спричинили незабезпечення теплом жителів м. Сміла та зрив опалювального сезону через вимкнення частини котелень. Один із фігурантів справи, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, разом з керівником підконтрольної комерційної структури у сфері теплопостачання розробили злочинну схему. Шляхом внесення недостовірних даних до квитанцій ряду споживачів м. Сміла заволоділи десятками мільйонів гривень».
Посадовець зауважує, що ситуація в Смілі нині напружена. У разі відключення газопостачання без тепла залишиться ціле місто, що може спричинити техногенну надзвичайну ситуацію й непередбачувані протести населення. Він дав розпорядження керівництву Національної поліції та Держслужбі з надзвичайних ситуацій взяти під контроль можливі наслідки.
Сергій Яровий закликав керівництво області та місцеву владу терміново зробити все можливе, щоб урегулювати ситуацію. Та чи почують? І коли?