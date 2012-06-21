Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У «батьківських чатах» з’явилися повідомлення про небезпечну гру для неповнолітніх, розміщену в соціальних мережах. Такі ігри як «Фея вогню», «Біжи або помри», «Зникни на 24 години» та інші, подібні до сумнозвісного «Синього кита», нині також поширюються через месенджери.
Автори повідомлень згадують випадок, який трапився у Звенигородці на Черкащині майже 3 роки тому. Тоді 12-річна учениця однієї з місцевих шкіл уже встигла виконати кілька перших завдань, які пропонували організатори. Одне з таких — вишкрябана голкою на руці назва гри. На захоплення доньки не змогли вплинути й батьки. Її бабусі довелося звертатися до поліції. На щастя, після того, як з дитиною попрацював психолог, а батьки обмежили доступ до Інтернету, все обійшлося без трагічних наслідків.
Педагоги та досвідчені батьки радять ретельніше цікавитися життям своїх дітей, вникати в їхні захоплення.