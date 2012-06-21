У містечку Соледар на Донеччині готуються розпочати масштабну реконструкцію опорної школи. Цей перспективний проєкт у Соледарській об’єднаній територіальній громаді візьмуться втілювати в життя за сприяння міжнародних партнерів: Європейський інвестиційний банк надасть фінансову допомогу обсягом понад 5 мільйонів євро. А всього на капітальний ремонт школи заплановано витратити 185 мільйонів гривень. Це рекордна сума, оскільки вона вдвічі більша за річний бюджет цієї ОТГ.
За словами директора ЗОШ №13 Сергія Лотохова, тут понад 700 учнів, а після завершення реконструкції навчальний заклад зможуть відвідувати близько тисячі школярів. Нова школа відповідатиме всім вимогам сучасного освітнього простору.
«Завдяки проведенню капітального ремонту до послуг учнів опорної школи будуть чудові умови не тільки для навчання, а й для занять спортом: матимемо футбольний стадіон, волейбольно-баскетбольний майданчик, тир, великий спортзал тощо», — уточнює він. Усі заплановані роботи розпочнуть у наступному році, а нині, як повідомили в управлінні освіти Соледарської ОТГ, вже підписано угоду про надходження коштів від Європейського інвестиційного банку і триває процедура розгляду тендерної документації у Міністерстві розвитку громад та територій.