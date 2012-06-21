У Лисичанську з ініціативи підрозділу Товариства Червоного Хреста відкрили соляну кімнату. В ній відвідувачі можуть подихати цілющим повітрям.
«Нашу соляну печеру вже полюбили матусі з дітками, які часто хворіють. Галотерапія, або лікування сіллю, чудово зміцнює імунітет дитини. Але малечі складно всидіти на місці, тому ми створили дитячий куточок з іграшками. Тут можна намалювати саму соляну кімнату і отримати подарунок за красивий твір!» — розповідає очільниця Лисичанської міської організації Товариства Червоного Хреста України Тетяна Бабич.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»