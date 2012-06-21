Першим кроком на шляху створення Єдиного державного реєстру ветеранів назвала міністр у справах ветеранів Ірина Фріз реєстрацію відповідного законопроекту у Верховній Раді. Документ розробили фахівці міністерства з активною допомогою профільного парламентського комітету.
Жодне міністерство й відомство ще не мають повної картини того, що відбувається. Ніхто не знає точної кількості ветеранів. Інформація дуже розрізнена, внаслідок чого не можна сформувати чітко прораховану нову ветеранську політику. А основне завдання Мінветеранів — створення нової системи й надання якісних державних сервісів, які відповідали б духу часу, всім ветеранам.
Створення реєстру дасть змогу зрозуміти не тільки чітку картину за групами пільговиків та відлучити від годівниці псевдоветеранів з купленими документами. Аналіз даних нової інформаційно-телекомунікаційної системи дасть змогу надати державні послуги нового рівня.
«Ми хочемо повністю переглянути пільги, повикидати історичний мотлох і додати нові соціальні державні гарантії. Закон не має містити неробочих норм чи пільг, які застаріли ще десять років тому. Він має бути орієнтованим на ветеранів, а не існувати для галочки», — зазначила Ірина Фріз.
Нині законодавство, на жаль, абсолютно не орієнтоване на членів ветеранських родин. Це слід кардинально змінювати й надавати соціальні сервіси насамперед з реабілітації для всієї родини ветерана. Це нормальна практика, яку підтримують фахівці. Але без розуміння кількості осіб, їхнього віку, статусу це неможливо зробити якісно. Саме для усунення цієї проблеми і створюють реєстр, повідомляє прес-служба міністерства.
«Надання державою гарантій та пільг не має бути митарствами по колах пекла в пошуках безкінечних довідок. Ми пропонуємо створити електронну систему, в якій кожний ветеран зможе самостійно через власний кабінет взаємодіяти з державою, — окреслила мету Ірина Фріз. — Сподіваюся, парламент зможе розглянути законопроект у найкоротші строки й ухвалити позитивне рішення».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»