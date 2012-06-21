12-річна американка Гітанджалі Рао отримала премію «Накращий молодий вчений Америки» 2017 року. Дівчинка розробила дешевий тест на виявлення свинцю у воді. Рао отримала за свій винахід 25 тисяч доларів.
Про це повідомляє "BBC".
Свій винахід Рао назвала «Тетія» — на честь грецької богині океану. Пристрій складається з фільтру з вуглецевих нанотрубок, які й визначають наявність свинцю. Величезним досягненням стала дешевизна та ефективність пристрою. Адже «Тетія» знаходить елементи свинцю у воді значно швидше ніж її аналоги.
Окрім того, пристрій оснащений Bluetooth-передавачем, який дозволяє виводити результати тесту одразу на екран смартфона.
На створення цього пристрою дівчину надихнув скандал у місті Флінт, штат Мічиган. Там чиновників звинуватили у вбивствах через забруднену воду в 2014-15 роках.
«Після того, як я дізналася про ситуацію у Флінті, я задумалася над подоланням проблеми. Впродовж двох років досліджень, я побачила як мої батькі за допомогою тест-смужки намагаються отримати результати рівня свинцю у воді. Я зрозуміла, що це займає забагато часу і остаточно вирішила розробити свій пристрій», — розповідає юна винахідниця.
Рао Гітанджалі заявила, що має намір далі працювати над винаходом, аби пристрій зміг вийти на ринок.
Дівчинка заявляє: хотіла б стати генетиком чи епідеміологом у майбутньому.
ДОВІДКА «УК»
Свинець — токсичний метал, шкідливий для людей навіть у дуже низьких концентраціях. При потраплянні в їжу свинець особливо небезпечний для дітей. Метал може спричинити проблеми розвитку. Як правило, свинець проникає у систему водопостачання через корозію старих свинцевих труб.