Вчені з Університету Південної Каліфорнії розробили систему пошуку браконьєрів, засновану на технології «штучного інтелекту».
Про це повідомляє "Eurekalert".
Зазвичай браконьєри полюють вночі. Щоб їх виявити використовуються інфрачервоні камери, що встановлюються на безпілотники. Проблема цього рішення в тому, що і браконьєри, і тварини виділяють тепло. Через це складно відрізніти на інфрачервоних знімках одних від інших.
Натомість, вчені розробили програму "SPOT" із вбудованими алгоритмами інфрачервоних зображень людей і тварин.
Алгоритми були створені аспіранткою Елізабет Бонді та командою студентів. Програма використовує набір майже 180 тисяч зображень людей і тварин. На основі цього набору даних і вже існуючого алгоритму вивчення "Faster RCNN" система навчилась розрізняти інфрачервоні зображення людей і тварин.
Спочатку безпілотник знаходить об'єкт, що випромінює тепло, а потім відправляє зображення на ноутбук охоронця природи. Перші результати були надто довгими —система обробляла кожне зображення більше 10 секунд. Однак вчені удосконалили технологію та з'єднали її з обчислювальною платформою "Microsoft Azure".
Завдяки прискореному часу обробки зображень в "Azure", програма визначає браконьєрів на знімках всього за 0,3 секунди.