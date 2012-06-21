Президент США Дональд Трамп упевнений, що до кінця 2020 року фахівці створять вакцину від нового коронавірусу. «Ми активно працюємо над цим», — заявив політик в ефірі телеканалу Fox News.
Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучи сказав, що влада не може гарантувати появу вакцини до січня 2021 року.
Додамо, що американські фахівці зараз розробляють 14 видів вакцин у рамках проєкту «Надзвукова швидкість». «Наше завдання — максимально скоротити терміни створення вакцини і ще до кінця року отримати 100 мільйонів доз препарату», — підкреслили вчені.
У найближчі два тижні проведуть додаткові тестування, за результатами яких залишиться шість або вісім вакцин, після чого почнеться наступний етап клінічних досліджень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»