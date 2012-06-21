Докторант (в галузі економіки) Арізонського університету (США) Кіт Меєрс нарахував від 395 до 695 тисяч загиблих з 1951 по 1973 рік через ядерні випробувань в Сполучених Штатах, повідомляє Daily Mail.
Унаслідок ста наземних і атмосферних тестів ядерної зброї, що пройшли у 1951—1962 роки тільки на Невадському випробувальному полігоні (США), радіаційного ураження зазнали величезні території.
Найбільше радіоактивних матеріалів виявилося в молоці і молочних продуктах, наголошується в дослідженні Меєрса.
Станом на 2016 рік збитку економіці США від смертей, пов'язаних з ядерними випробуваннями, вчений оцінив в 1,17—2,63 трлн доларів.
Після 1962 року ядерні тести на Невадському випробувальному полігоні перенесли під землю. Випробування зарядів, що досягають критичної маси, тривали аж до 1992 року.