На одному з найпрестижніших у світі автосалоні — Північноамериканській міжнародній автомобільній виставці в Детройті — оголошено марки кращих автомобілів року. Перемогли «Honda Accord», «Volvo XC60» та «Lincoln Navigator».
Переможців оприлюднили на сайті події.
Лідерів обирали під час триетапного голосування, яке розпочалося ще в червні. Експерти враховували дизайн, безпечність, керованість, інноваційність, вартість авто та водійські відгуки.
У номінації «Автомобіль року» кращим визнано «Honda Accord»: він обійшов «Kia Stinger» та «Toyota Camry».
«Хонда, здається, виконала якийсь магічний фокус — «Accord» 10-го покоління виглядає не тільки більш обтічним та стильним, ніж його попередник, але і дещо просторішим», — прокоментував перемогу експерт Кріс Паукерт.
Серед класу кросоверів переміг «Volvo XC60», обійшовши «Alfa Romeo Stelvio» та «Honda Odyssey», а кращим позашляховиком визнано «Lincoln Navigator». Він випередив «Chevrolet Colorado ZR2» і «Ford Expedition» в опитуванні експертів.
Цю автопремію присуджують спеціалісти з 60 видань США і Канади.