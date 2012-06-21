Військово-повітряні сили США придбали нову зброю проти дронів – лазерну зброю Anti-Drone від компанії Raytheon. Вона призначена для практично миттєвого «знищення» небажаного літального об'єкта.
Нова система захисту від дронів використовує інфрачервоні або електрооптичні датчики, необхідні їй для виявлення та відстеження безпілотників у радіусі своєї дії. Коли пристрій захоплює ціль в особі небажаного дрона, він використовує лазерну зброю для того, щоб збити безпілотник протягом буквально кількох секунд. Принцип роботи нової зброї можна подивитися на відео нижче.
Також компанія-розробник передбачила спосіб зробити свою розробку портативною, щоб встановлювати її на транспорті. Нова система здатна використовувати електрику від звичайної розетки напругою 220 вольт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»