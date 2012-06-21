Вчені з США проаналізували молекулярну структуру коронавірусу SARS-CoV-2, який викликав пандемію COVID-19, і пояснили, чому новий патоген такий заразний. Стаття на цю тему, як повідомляє «Урядовий кур’єр», опублікована у виданні Journal of Molecular Biology.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: COVID-19: Чому мити руки з милом треба не менше 20 секунд
Намагаючись зрозуміти причини високої контагіозності нового коронавірусу, співробітники Корнельського університету порівняли структуру SARS-CoV-2 зі структурою подібних вірусів, які давно відомі людству. Автори роботи відзначили, що SARS-CoV-2 в цілому дуже схожий (на 86%) на свого попередника SARS-CoV-1, але у нового вірусу є і важливі відмінності. Наприклад, коронавірус нового типу має риси, що споріднюють його з доброякісним людським коронавірусом HCoV-HKU1.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо найкраще поєднання тканин для ефективної саморобної маски
«Летальність вірусу SARS-CoV-1, який спровокував спалах атипової пневмонії в 2003 році, була на рівні 10% — це дуже багато. Але контагіозність вірусу була на низькому рівні. А ось вірус HCoV-HKU1 є відносно нешкідливим, але поширюється між людьми дуже швидко. SARS-CoV-2 об'єднав в собі властивості цих двох вірусів і став дуже серйозною загрозою», — розповідають американські вчені.
Ще одна особливість нового вірусу — специфічна структура спайкового білка, який допомагає патогену проникати в клітини. Вчені виявили тут особливу петлю, утворену з чотирьох амінокислот, які раніше не зустрічалися в вражаючих людей коронавірусами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»