Американське видання Flightglobal опублікувало матеріал, у якому розповіло про те, що концерн Boeing представив концепт-проєкт свого нового швидкісного вертольота-розвідника. Надалі саме цей гелікоптер планується виставити в рамках тендеру FARA армії США.
Так, якщо вірити інформації з концепт-проєкта, гелікоптер матиме основний гвинт з шістьма лопатями, а також чотирилопатевий рульовий гвинт разом з чотирилопатевим гвинтом, що штовхає повітря. Швидкісний вертоліт-розвідник також отримає один турбодвигун, завдяки якому зможе пересуватися на швидкості майже 180 вузлів (майже 325 кілометрів).
Тендер FARA проводиться в рамках більш масштабного конкурсу FVL. Уже в рамках нього планується розробити і провести п'ять різних варіантів нових літальних апаратів для армійської авіації США.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»