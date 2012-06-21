Команда інженерів, які представляють Массачусетський технологічний інститут представили гнучке пристосування, здатне вловлювати сигнали Wi-Fi та інші електромагнітні хвилі, а потім перетворювати їх в змінний струм. На думку фахівців, пристрій з таким джерелом енергії може відтепер відправити на пенсію традиційні батареї.
Антенна на пристрої вловлює радіочастотні хвилі, які згодом потрапляють у двовимірний напівпровідник і перетворюються в електрику, в результаті чого виходить близько 40 мікроват енергії. Це не дуже багато, але достатньо, щоб змусити горіти світлодіодну лампочку або забезпечити достатньою кількістю енергії кремнієвий чіп. Як матеріал для напівпровідника фахівці використовували шар дисульфіду молібдену товщиною всього в три атоми. У повідомленні йдеться, що на промислових рулонних машинах з нього можна робити великі листи.
За словами вчених, пристрій зможе перетворювати в електроенергію не тільки сигнали Wi-Fi, але і багато інших хвиль радіочастотного діапазону, включаючи ті, що використовуються для Bluetooth, мобільного зв'язку тощо.
Фахівці ввавжають, що створеним ними матеріалом, як шпалерами, можна обклеювати стіни. Також, за словами інженерів, його можна було б використовувати при виготовленні гнучких смартфонів. Вчені навіть не виключають, що їх розробка знайде застосування в медицині. Наприклад, якщо з її допомогою виробляти імпланти, це дозволить відмовитися від використання звичайних батарей з небезпечним для людини літієм.
У числі інших можливих застосувань новинки фахівці називають хімічні датчики, а також пристрої, призначені для моніторингу навколишнього середовища.
Як зазначає sciencealert.com, це не перший проект матеріалу, що дозволяє «перетворювати Wi-Fi в електрику», проте все що пропонувалося раніше для цього пристрою було твердим і значно дорожчим, якщо покривати ними велику ділянку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»