Армія США уклала контракт на 16,5 мільйона доларів США з компанією Robotic Research LLC, в рамках якого солдат оснастять браслетами для стеження. Браслети працюватимуть навіть у місцях, де неможливо використовувати GPS або є поганий сигнал.
Ці датчики допоможуть в першу чергу самим бійцям і їх командирам. Завдяки браслетам вони зможуть дізнаватися, де знаходяться інші солдати і координувати дії. Пристрій одержав назву WarLoc. Його створили у двох модефікаціях: у першому датчик кріпиться на шнурівку черевика, у другому – на п'яту черевика за допомогою ременя.
Розробники кажуть, що противник не зможе виявити цей пристрій. Застосовувати його можна, наприклад, у підземних спорудах та всередині приміщень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»