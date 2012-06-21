У США рідкісну монету номіналом п'ять центів, яку викарбували ще в 1913 році, продали на аукціоні за $ 4,56 млн, передає агентство AP.
Як зазначається, торги відбулися напередодні в місті Філадельфія (штату Пенсільванія). Їх влаштував аукціонний будинок Stack's Bowers. Хто є покупцем рідкісного п'ятицентовика, невідомо.
Монеті присвоїли ім'я американського фінансиста і нумізмата Луї Еліасберга, який придбав її в кінці 40-х років минулого століття. На аверсі монети вибито профіль давньоримської богині Лібертас, яка уособлювала свободу. Відділення Монетного двору у Філадельфії відчеканило лише п'ять таких п'ятицентових монет перед тим, як приступити до випуску монет з головою бізона на аверсі.
А що з іншими чотирма монетами. Дві монети не продаються на ринку: одну подарували вашингтонському Смітсонівському інституту в 1970-х, а другу – Американській нумізматичній асоціації в 1980-х. Дві інші монети знаходяться у колекціонерів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур'єра"