Вчені з Флориди створили ефективні ліки від м'язової дистрофії і перевірили його дію на мишах. Результат експерименту перевершив усі очікування фахівців. Дослідним шляхом вчені довели ефективність розробленого засобу. У гризунів з недоліком ваги почала рости м'язова маса. Особливо приємним є відсутність негативного впливу ліків на здоров'я. Тепер вчені мають перевірити препарат на людях.
Проведені американцями дослідження націлені на боротьбу з міотонічною дистрофією першого типу. За оцінками інституту охорони здоров'я США, вона вражає одну людину з 8000. Ця хвороба призводить не тільки до порушень харчування тканин і органів, а й знижує інтелект людей.
При міотонічній дистрофії виникають спазми рук. У результаті чого людина втрачає здатність розгинати пальці. Пацієнт з такою недугою лисіє у ранньому віці. А в 98% випадків розвивається катаракта – розлад зору, що спричиняє сліпоту.
Генетичні дослідження говорять, що цим видом дистрофії страждає одна людина з 2500. Тобто хвороба дуже поширена . Ця недуга може призвести не тільки до проблем зі здоров'ям, але і до передчасної смерті від серцевого нападу. Тому в США вишукують кошти на створення ліків від дистрофії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»