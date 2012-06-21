У США створили «розумний» танковий снаряд Smart Target Activated Fire and Forget (STAFF), який вибухає над танком, пробиваючи легку верхню броню.
Таким боєприпасом американці можуть знищити будь-який російський танк, зокрема «Арматі».
Як з’ясувалося STAFF був повністю готовий до серійного виробництва. Однак його висока вартість і останні розробки в області броні призвели до того, що в Пентагоні вирішили згорнути програму.
STAFF повинен був зробити революцію в танкових військах. На відміну від підкаліберних снарядів, які несуться з величезною швидкістю і прошивають броню, цей боєприпас сам ідентифікує мету, маневрує і знищує ціль. Від протитанкових керованих ракет його відрізняє те, що скорострільність у нього така ж, як у звичайних танкових снарядів, тому з ними вкрай важко впоратися активному захисту машини.
У STAFF вбудований мініатюрний радіолокатор. Маневрування досягається завдяки обертанню бойової частини, яка розташовується перпендикулярно осі снаряда. Як тільки радіолокатор «бачить» ціль у зоні ураження, відбувається підрив бойової частини.
Таким чином, необов'язково точно потрапляти в танк, снаряд виправить помилки і проб'є броню зверху, там, де вона захищена найменше. Можна вести вогонь по рухомим цілям, в погану погоду. При цьому прицільна дальність STAFF 4 км, що є дуже непоганим показником.
Снаряди також ефективні проти вертольотів і безпілотників, які низько летять. Нарешті, STAFF підходять для розвідки боєм, щоб виявити танки противника, хоча це досить дорого.
В ході випробувань американці з'ясували, що цей снаряд дуже ефективний проти російських танків Т-80 і БМП-2.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»