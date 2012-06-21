Вчені з США розробили вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2 у вигляді пластиря з мікроголками, який розміщається на кінчику пальця. Інформацію про розробку прототипу перспективної вакцини з'явилася на сторінках видання EBioMedicine.
Співробітники Медичної школи Університету Піттсбурга повідомляють про успішне тестування вакцини від нового коронавірусу SARS-CoV. Випробування пластиря з мікроголками проводилося із застосуванням лабораторних гризунів, які через два тижні після початку експерименту виробили антитіла в обсязі, необхідному для захисту від небезпечного патогена.
«Ми створили пластир, який нагадує невеличку липучку. На її робочому боці – масив з чотирьох сотень крихітних голок, які утворені з білків і цукрів, тому повністю розчиняються в організмі, коли взаємодіють зі шкірою. Ніяких слідів від вакцинації за допомогою мікроголкового пластиря не залишається», – розповідають автори перспективної медичної розробки.
На відміну від вакцин у звичайному вигляді, пластир з мікроголками не потребує зберігання в холоді, а цей фактор значно спрощує транспортування препарату.
«Йдеться про ефективну вакцину, яка зручна для пацієнтів і медиків. Ми сподіваємося, що наша розробка дозволить зупинити пандемію коронавірусної інфекції COVID-19», – впевнений Луї Фало, професор дерматології з Медичної школи Піттсбурга.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»