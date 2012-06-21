Вчені з США проводять експерименти, використовуючи низькі дози радіації, щоб лікувати пацієнтів з коронавірусом. Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Nuclear News.

В повідомленні йдеться, що протягом 10-15 хвилин фахівці опромінювали легені десяти пацієнтів різної статі і віку, які страждали від важкої форми пневмонії, викликаної COVID-19.

«Дев'ять пацієнтів показали швидке поліпшення стану протягом 24 годин і були виписані з лікарні протягом трьох днів, що в чотири рази швидше, ніж ті пацієнти, які не проходили таке лікування», – йдеться в статті.

Підкреслюється, що аналізи крові і знімки легень довели безпеку і ефективність невеликої дози радіації.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»