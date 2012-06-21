У США пройшли перші випробування новітньої перспективної оперативно-тактичної ракети, створюваної в рамках програми Precision Strike Missile (PrSM). За інформацією прес-служби Lockheed Martin, випробування пройшло 10 грудня.
Корпорація Lockheed Martin провела перше випробування на американському ракетному полігоні Уайт Сандс в штаті Нью-Мексико перспективної оперативно-тактичної ракети Precision Strike Missile (PrSM). Дослідний зразок був запущений з пускової установки М142 ракетної системи HIMARS і пролетів близько 240 кілометрів, вразивши ціль. У корпорації заявили, що «випробування пройшло успішно з досягненням усіх поставлених завдань».
Програма Precision Strike Missile (PrSM) стартувала у 2017 році, вона передбачає створення високоточної оперативно-тактичної ракети нового покоління із дальністю польоту від 60 до 499 кілометрів, однак розробка велася з урахуванням виходу США з ДРСМД. За наявними даними, вже зараз нова ракета здатна летіти на 550 кілометрів, а за іншими джерелами – до 700-750 кілометрів.
У перспективі нова ракета повинна замінити оперативно-тактичні ракети Lockheed Martin MGM-140 ATACMS.
Одна з вимог до нової ракети – вона повинна запускатися зі стандартних пускових установок американських ракетних систем М270А1 MLRS і М142 HIMARS, але, на відміну від ATACMS, на пусковій установці М270А1 MLRS повинні розміщуватися чотири ракети PrSM (замість двох ATACMS), а на пусковій установці М142 HIMARS – дві ракети PrSM (замість однієї ATACMS).
Передбачається, що до кінця 2020 року армія США зробить вибір між ракетами від Lockheed Martin і Raytheon (конкурент, створює свою власну ракету), серійне виробництво якої розпочнеться вже в 2023 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»