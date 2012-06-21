У США планують до кінця 2019 року провести ще одне випробування балістичної ракети наземного базування середньої дальності, яка раніше потрапляла під Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
Про це заявив перший заступник помічника міністра оборони США з питань ядерного і ракетного стримування Роберт Суфер.
При цьому він не уточнив, про яку саме ракету йдеться.
19 серпня США провели випробування крилатої ракети наземного базування, дальність польоту якої складаєпонад 500 кілометрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»