Американський аукціонний будинок Bring А Trailer оголосив про продаж одномісного триколісного автомобіля Peel P50. Модель є найменшим серійним автомобілем у світі. Про це йдеться на офіційному сайті торгового майданчика.
Цей екземпляр є одним із 50 триколісних автомобілів, випущених британською компанією Peel Engineering з 1962 по 1965 рік.
Автомобіль був куплений новим в Канаді і довгий час знаходився в одній сім'ї. У 2018 році Peel P50 придбав покупець зі США і повністю відреставрував авто.
Модель має 4,2-сильний мотоциклетний двигун DKW і триступеневу механічну коробку передач. Максимальна швидкість становить 60 км/год.
Двигун розташований спереду справа і агрегатується з триступеневої механічною коробкою передач, яка не має задньої передачі. Базова версія Peel P50 крім однієї фари включала склоочисник вітрового скла. Витрата палива - 2.8 літра / 100 км.
Кузов автомобіля зроблений зі скловолокна і пофарбований у червоний колір. У салоні встановлено крісло, обтягнуте штучною шкірою. За модель просять 30 тисяч доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»