Біотехнологічна компанія Moderna (США) повідомила про успішне завершення першого етапу клінічних випробувань вакцини від коронавирусної інфекції нового типу. Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр», препарат проти COVID-19 розпочали тестувати на групі добровольців у квітні.
У пресрелізі, який опублікувала компанія Moderna, відзначається, що прийом експериментальної вакцини mRNA-1273 дозволив підвищити рівень антитіл до коронавірусу в крові добровольців. Кількість антитіл корелює з прийнятою дозою препарату і перевищує рівень в крові перехворілих COVID-19.
На першому етапі клінічного тестування препарат показав себе безпечним — представники Moderna підкреслили, що вакцина добре переноситься і не викликає ускладнень. Тепер компанія готується до завершальної стадії тестування — вона стартує в середині літа. Масове використання нової вакцини розпочнеться після завершення клінічних випробувань.
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах COVID-19 пандемією 11-го березня. Згідно з даними, актуальним на 19 травня, в світі зареєстровано 4.81 млн випадків COVID-19 і 319 тисяч смертей від коронавірусу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»