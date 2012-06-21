Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Глава Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенські розповіла, що новий штам коронавірусу під назвою "дельта" веде себе зовсім по особливому. За її словами, в окремих випадках він здатний передаватися навіть від повністю вакцинованої людини.

У той же час, це не робить вакцинацію марною, так як вона захищає людину від тяжкого перебігу хвороби та подальшої госпіталізації, а також летального результату внаслідок цієї хвороби.

Також в CDC рекомендували вакцинованим американцям носити маски в закритих приміщеннях, особливо це стосується регіонів з поганою епідеміологічною обстановкою. Зараз дельта-штам є причиною понад 80% випадків зараження коронавірусом у США.

Вперше виявлений в Індії штам коронавірусної інфекції "дельта" поширився у багатьох країнах, у нього більш короткий інкубаційний період, а ті, що заразилися цією мутацією, скаржаться на додаткові симптоми, включаючи порушення в роботі шлунково-кишкового тракту.

Людина, інфікована дельта-штамом коронавірусу, може заразити набагато більшу кількість людей, ніж той, хто хворіє звичайним, заявив раніше епідеміолог. При цьому, за його словами, експерти не відзначають підвищення кількості важких випадків і смертей.