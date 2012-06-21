Американські вчені описали нейрофізіологічний механізм, за допомогою якого можна поліпшити когнітивні функції у літньому віці, а також побороти нейродегенеративні хвороби, асоційовані зі старінням мозку. Подробиці про дослідження опублікував портал EurekAlert.
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Співробітникам Медичного коледжу Олбані в Нью-Йорку вдалося виявити специфічні клітини імунної системи, які накопичуються в старіючому мозку. Активація цих клітин, як показали досліди на тваринах, може покращувати пам'ять.
«Йдеться про лімфоїдні клітини другої групи (ILC2), які зустрічаються в різних зонах організму. Зокрема, зосереджені в спинному мозку клітини ILC2 беруть участь у відновленні хребта. У головному мозку теж є клітини ILC2, тому ми вважаємо, що вони зможуть відновлювати розумовий орган», – розповідають вчені з США.
Експерименти за участю старих лабораторних мишей показали, що припущення відповідає дійсності – лімфоїдні клітини другої групи, які накопичуються в судинному сплетінні мозку (ця структура знаходиться в районі гіпокампу, який відповідає за пам'ять і навчання), можна активувати, в результаті чого вони покращують когнітивні здібності і пам'ять. Вчені впевнені, що подібний трюк вдасться провернути і з людським мозком.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»