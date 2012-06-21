Невелика доза аспірину знижує смертність пацієнтів, які заразилися коронавірусною інфекцією. Це з'ясували вчені Університету Джорджа Вашингтона, повідомляють іноземні ЗМІ.

«Коли ми дізналися про зв'язок між тромбами і COVID-19, ми зрозуміли, що аспірин, який використовується для запобігання інсульту і серцевих нападів, може бути важливий для пацієнтів з COVID-19», – наводяться слова вченого Джонатана Чоу.

Вчені спостерігали за 400 пацієнтами з березня по липень 2020 року в американських лікарні. З'ясувалося, що аспірин знижував вірогідність використання штучної вентиляції на 44%, реанімації – на 43%, внутрішньолікарняної смерті – на 47%.

Чоу висловив надію, що дослідження сприятиме подальшому вивченню аспірину, оскільки це недорогий і легко доступний препарат.

«Виявлення зв'язку з цим – величезна перемога для тих, хто хоче знизити ризик одних з найбільш згубних наслідків COVID-19», – підсумував учений.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»