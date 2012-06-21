Приміщення вже знайдено та відремонтовано. Начальник управління Державної міграційної служби України у Луганській області Юрій Скіртач запевнив, що за тиждень новий відділ розпочне повноцінний прийом громадян.
Як повідомляє прес-служба Станично-Луганської РДА, ця подія є довгоочікуваною як для місцевих мешканців, так і жителів окупованій території. Адже раніше районний відділ міграційної служби розташовувався лише в одному маленькому кабінеті, який ще в 2015 році надав районна рада. Це не дозволяло встановити необхідне обладнання для повноцінної роботи служби, наприклад, для сканування на закордонні паспорти і ID-карти. Тому жителі району і громадяни з окупованої території, які можуть потрапити в Україну через єдиний у Луганській області Станично-Луганський КПВВ, змушені були їхати отримувати багато послуг або в Біловодськ, або в Новоайдар.
Після відкриття районного відділу ДМС у Станиці Луганській не треба буде долати майже 50 кілометрів, аби отримати послугу. Планується, що тут все буде облаштовано за сучасними вимогами. Оскільки поруч, у цієї ж будівлі, розташований і центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) райдержадміністрації, то попередньо, для зручності громадян, в будівлі був встановлений платіжний термінал, що забезпечить прийом платежів за послугу оформлення паспарту від фізичних осіб в режимі самообслуговування.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»