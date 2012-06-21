Таких помічників на Луганщині отримали за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України». «Результат роботи джмелів бачимо у зав’язях томатів. Раніше треба було її чекати. А тепер за три дні роботи ми маємо вже рясні зав’язі — це результат запилення джмелями», — розповіла засновниця кооперативу «Овочі Станичників» Маріанна Нещерет.
Члени кооперативу, які вирощують томати черрі у теплицях, придбали двадцять вуликів з джмелями, котрих імпортували з Нідерландів. У кожному вулику — до вісімдесяти джмелів. Їх вистачає, щоб ефективно запилювати рослини на 6 сотках тепличного «городу».
«Урядовий кур'єр» уже писав про взаємовигідну співпрацю «станичників» із з Проєктом USAID, зокрема, про корисні поради щодо сільськогосподарських методів.
Крім черрі «станичнки» цього року також посадили жовті, зелені і чорні томати, бо такий продукт користується підвищеним попитом у покупців та у мережах супермаркетів.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»