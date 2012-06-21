Реконструкція контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) в Станиці Луганській позначилася на загальній кількості людей, які перетинають лінію розмежування, і тепер, зокрема, спостерігається збільшення черг до банкоматів в українському селищі. Першим рішення про розширення мережі своїх терміналів ухвалило керівництво ПриватБанку.
«Для нас дуже важливо, щоб наші клієнти могли зручно і комфортно користуватися послугами, – говорить директор Східного регіонального управління ПриватБанку Едуард Мізін. – Тому ми прийняли рішення розширити мережу банкоматів і терміналів самообслуговування».
Мешканці Станиці Луганської та гості селища очікують таких же кроків від інших фінансових установ.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»