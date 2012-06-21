Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»
Незабаром відбудуться тестування перетину відновленого мосту через Сіверський Донець за допомогою спеціалізованого транспорту.
Про це домовилися під час зустрічі голова суб-делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в м. Сєвєродонецьку Себастьяна Фюстьє та голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
Представник МКЧХ поцікавився можливістю доступу автомобілів швидкої допомоги зі Станиці Луганської до ділянки розведення сил і засобів. Із цього приводу Сергій Гайдай зауважив, що невдовзі відбудуться тестування перетину мосту через Сіверський Донець відповідним транспортом.Однак, наголосив очільник Луганщини, якщо відремонтована ділянка мосту є безпечною, то стан іншої його частини невідомий. Тобто, транспорт буде використовуватися лише у складних випадках.
Сергій Гайдай також зазначив, що скоро в Станиці Луганській запрацює сучасна медична амбулаторія. Будівельні роботи мають розпочатися вже навесні.