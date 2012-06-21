Зображення леопарда, виявлене археологами з Єгипту та Італії при проведенні розкопок в єгипетському місті Асуан, повинно було охороняти мумії, що спочивають у стародавньому некрополі. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на учасників дослідження.
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Археологи з Єгипту та Італії, групу яких очолила Патриція Пьячентіні з Міланського державного університету, розкрили стародавній некрополь, виявлений в Асуані. Кладовище розташовувалося на пустинній ділянці, яка відноситься до зони археологічних розкопок на західному березі Нілу. На глибині майже п'яти метрів було виявлено загальну гробницю, в якій спочивали рештки тридцяти чоловік.
Аналіз показав, що тіла були поховані у другому столітті до нашої ери. Крім тіл, у гробниці виявили древні артефакти – наприклад, предмети ритуального призначення, а також деяке «похоронне обладнання» (носилки для перенесення мумій).
«Кераміка, позолочені савани, різні прикраси і так далі – в гробниці виявили стандартний набір похоронних речей. Але було і дещо цікаве. Йдеться про зображення леопарда, яке прикрашало кришку дерев'яного саркофага. Це своєрідний захисник, який повинен був забезпечити безпеку покійного у подорожах загробним світом.
Ця тварина не тільки уособлювало силу, якою володів покійний. Леопард мав захищати покійного під час його подорожі в загробний світ.
За словами Пьячентіні, леопард був поширеним символом у Стародавньому Єгипті. Але вкрай рідко археологи знаходили розфарбовані варіанти цього символу. Це говорить про те, що як мінімум один з похованих в одній гробниці був важливою людиною за життя.
Пьячентіні також зазначила, що очищення поверхні саркофага від 2100-річного шару піску зажадало великої обережності і делікатності, а сама операція змусила вчених затамувати подих.
У планах дослідників –- відтворення оригінального зображення за допомогою технології віртуальної реальності.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" в Єгипті знайшли у десятках саркофагів знайшли золоті амулети. Відкриття зроблене в некрополі Туна Ель-Гебель в 300 кілометрах від Каїра. Цей археологічний пам'ятник славиться безліччю усипальниць і катакомб, а також тисячами муміфікованих ібісів і павіанів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»