«Зверніть увагу, яка якість авторів, професійність видавців, робота друкарів-поліграфістів, — наголосив під час відкриття голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. — Адже у суспільстві починається дискусія: чи здатна наша поліграфічна галузь забезпечити якісно та кількісно випуск книжок, зокрема підручників. Я абсолютний прихильник того, що і технічно, і професійно у нас є всі можливості. І не треба нам за кордоном шукати цього щастя».
Олег Наливайко вручив нагороди лауреатам Премії ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності 2018 року, повідомляє Укрінформ. Дипломи лауреатів вручено письменникові-публіцисту Сергію Шевченку (на фото) за публікацію «Рік жертв Великого терору: вшануймо пам’ять репресованих», надруковану 27 травня 2017 року в газеті «Дзеркало тижня», режисерові Петру Авраменку за документально-художній фільм про Олега Ольжича «Вогонь самопосвяти», а також колективу авторів, які представляють Національну академію державного управління при Президентові України та Міжрегіональну Академію управління персоналом, за монографію «Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії» (ДП «Видавничий дім «Персонал», Київ, 2017).
У виставці, яка безкоштовно працюватиме до 2 вересня, беруть участь понад 70 вітчизняних видавців і авторів, які презентують свої книжки. Видавництва також організовують автограф-сесії, запрошують авторів. У «Літературному салоні» відбуваються презентації книжкових новинок, літературні зустрічі, круглі столи, семінари, художні автограф-сесії, відкриті дискусії з питань мистецтва книги та проблем книговидання.