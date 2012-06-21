На жаль, серед персоналу ще трьох дитячих садків столиці виявили хворих на коронавірус або людей з підозрою на зараження. Ці дитячі заклади не працювали, але готувалися до відкриття й прийому дітей.
Про це під час брифінгу 15 червня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Зокрема, в дитячому садку №804 в Оболонському районі захворіла вихователька. У дитячому закладі №495 Шевченківського району підозру на зараження виявлено в інструктора з фізкультури. А у закладі №651 Солом’янського району виявили, що в музичного керівника закладу захворіла вся родина. Тобто ця жінка контактувала з хворими. Тому нині вона перебуває на самоізоляції. Тож усі три заклади місто поки що не відкриватиме.
Мер також окремо звернув увагу киян на те, що вони мають бути відповідальними за наражання на небезпеку інших. І повідомив про кричущий випадок в одній зі шкіл міста. Там директорка, яка захворіла на коронавірус і вже отримала позитивний тест, не самоізолювалася, нікому нічого не повідомила, а продовжувала спілкування із великою кількістю людей. Вона навіть продовжувала ходити на роботу.
Тож Дерпродспоживслужба міста звернулася до правоохоронних органів щодо порушення проти неї кримінальної справи.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»