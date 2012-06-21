Незвичне кафе з рептиліями відкрилося днями в столиці Камбоджі Пномпені. Клієнти тут можуть випити каву, тримаючи в руках змій, ігуан і скорпіонів.
Це перше кафе такого екзотичного профілю, воно стало надзвичайно популярним серед жителів камбоджійської столиці.
Клієнти замовляють каву, а потім «запрошують до столика» будь-яку рептилію, яка їм сподобалася, плазунів виймають із спеціальних скляних резервуарів і приносять для знайомства.
Власник кафе Chea Raty розповів, що він відкрив свій незвичайний бізнес, щоб показати, що рептилій люди «неправильно розуміють». Відчувши дотики змій, ягуан чи скорпіонів на своїй шкірі, поспілкувавшись з гадами тет-а-тет, зробивши з ними селфі, клієнти кафе змінюють свою думку про плазунів. У людей змінюється світогляд, вони отримують надзвичайної сили позитивні враження. Тому химерне кафе таке популярне. Бажаючих тут так багато, що кав’ярня працює цілодобово і без вихідних.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»