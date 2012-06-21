За добу, що минула, у Києві на коронавірус захворіли ще 33 людей. З них один — медик. Двоє хворих, на жаль, померли. За весь час пандемії померло 79 киян.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук сьогодні повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Тож нині підтверджений діагноз на COVID-19 мають вже 3523 жителя міста.
За добу захворіли 20 жінок віком від 19 до 82 рокiв і 12 чоловікiв від 19 до 73 рокiв та хлопчик, якому 9 років.
До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужали за минулу добу 37 киян. Загалом від початку карантину коронавірус подолали 925 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Святошинському районі — 7. В Оболонському та Подільському — по 5 випадків.
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«Урядового кур’єра»