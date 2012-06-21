За добу, що минула, у Києві на коронавірус захворіли ще 58 людей. З них четверо медиків. Одна людина, на жаль, померла. Загалом у столиці вже 4084 підтверджених випадків COVID-19.
Про це сьогодні на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 25 жінок віком від 24 до 79 років і три дівчинки, яким 5; 7 та 12 років, а також 28 чоловіків від 19 до 95 років і двоє хлопчиків віком 2 і 7 років.
До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 56 киян. Загалом від початку пандемії коронавірус подолали 1286 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі — 11, в Оболонському — 8 та Святошинському — 7 випадків.
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«Урядового кур’єра»