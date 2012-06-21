За добу, що минула, у столиці кількість хворих на коронавірус зросла на 43 особи. П’ятеро з них – медики. На жаль, маємо ще один летальний випадок.
Про це під час брифінгу 29 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Захворіли 21 жінка віком 25-60 років і одна дівчинка 12 років, а також 20 чоловіків віком 20-66 років і один хлопчик 9 років. 17 з них госпіталізовано до лікарень Києва. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Ще двоє хворих на COVID-19 виявили у Києво-Печерській лаврі.
Загалом у столиці нині виявили 1341 хворого на коронавірус.
За словами Віталія Кличка, за останні два дні одужали п’ятеро киян. В цілому від часу запровадження карантину одужало 69 жителів міста.
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«Урядового кур’єра»